Rostock (dpa/mv). Ein Brand auf dem Gelände der Rostocker Stadtentsorgung hat in der Nacht zum Sonntag einen Schaden in Höher von etwa einer Million Euro verursacht. Das Feuer hatte sich nach derzeitigem Erkenntnisstand am späten Samstagabend unter einem Carport auf dem Betriebsgelände am Petridamm entwickelt, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde niemand.

Ein Brand auf dem Gelände der Rostocker Stadtentsorgung hat in der Nacht zum Sonntag einen Schaden in Höher von etwa einer Million Euro verursacht. Das Feuer hatte sich nach derzeitigem Erkenntnisstand am späten Samstagabend unter einem Carport auf dem Betriebsgelände am Petridamm entwickelt, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde niemand.

Unter dem Carport waren mehrere Kehrmaschinen abgestellt, von denen sieben komplett ausbrannten. Die Brandursache war zunächst unklar. Die Flammen griffen auch auf eine angrenzende Halle über. Das Betriebsgelände wurde für die Ermittlungen durch die Polizei beschlagnahmt.

© dpa-infocom, dpa:240204-99-864044/2 (dpa)