Platz zwei war dem SSC Palmberg Schwerin vor der Partie in Dresden sicher. Nach Stuttgarts Niederlage aber winkt sogar Rang eins - und die Mecklenburgerinnen lassen sich die Chance nicht entgehen.

Die Volleyballerinnen vom SSC Palmberg Schwerin haben die Hauptrunde in der Volleyball-Bundesliga doch noch auf dem ersten Rang beendet. Im abschließenden Spiel beim Dresdner SC am Samstagabend siegte die Mannschaft von Cheftrainer Felix Koslowski mit 3:1 (31:29, 23:25, 25:23, 25:11) und zog damit an Titelverteidiger Allianz MTV Stuttgart vorbei, der zuvor mit 0:3 gegen den SC Potsdam verloren hatte.

Da die Mecklenburgerinnen den zweiten Platz bereits vor der Partie beim DSC sicher hatten, schickte Koslowski anfangs eine ungewöhnliche Formation auf das Feld. Dementsprechende Mühe hatten die Gäste, die im ersten Durchgang mehrfach mit drei Punkten zurücklagen und dann auch noch insgesamt drei Satzbälle abwehren mussten.

Im zweiten Durchgang sollte dem SSC dann kein Comeback gelingen. Dafür drehte das Koslowski-Team im dritten Abschnitt einen 20:22-Rückstand und verwandelte kurz darauf den ersten Satzball zur 2:1-Führung. Der schließlich entscheidende vierte Durchgang wurde dann zu einer deutlichen Angelegenheit für Schwerin, das mit dem dritten von 15 Matchbällen alles klarmachte.

Am 10. Februar beginnt die Zwischenrunde, in der die Playoff-Plätze ausgespielt werden. In der oberen Hälfte der geteilten Gruppen trifft der Rekordmeister auf Stuttgart, Dresden, Potsdam und Suhl. Jedes Team bestreitet je zwei Heim- und Auswärtsspiele.

