Rostock (dpa/lmv). In der BBL haben die Rostock Seawolves fünf Spiele in Serie verloren. Gegen Spitzenreiter Niners Chemnitz möchten die Mecklenburger die Wende einleiten. Doch die Überraschung bleibt aus.

Der Abwärtstrend der Rostock Seawolves in der Basketball-Bundesliga hält an. Am Samstagabend unterlag die Mannschaft von Cheftrainer Christian Held dem Spitzenreiter Niners Chemnitz trotz gutem Beginn und einer Aufholjagd im vierten Viertel mit 90:94 (44:49) und ging damit zum sechsten Mal in Folge als Verlierer vom Feld. Zudem ist es für die Mecklenburger die zwölfte Niederlage im 18. Spiel gewesen. Bester Werfer aufseiten der Gastgeber war Wes Clark, der 25 Punkte erzielte.

Die Seawolves erwischten einen guten Start in die Partie und lagen im ersten Viertel zwischenzeitlich sogar mit acht Punkten vorn. Mit zunehmender Spieldauer aber steigerte sich Chemnitz und übernahm kurz nach Beginn des zweiten Viertels selbst die Führung. Diese bauten die Gäste kurzzeitig auf zehn Punkte aus. Rostock antwortete mit einem 12:1-Lauf zum 44:43, geriet aber bis zur Pause wieder ins Hintertreffen.

Zum Ende des dritten Abschnittes schien Chemnitz dann die Kontrolle über die Partie gewonnen zu haben, doch einmal mehr gelang den Rostockern ein Comeback. In der umkämpften Schlussphase aber behielten die Gäste die Nerven und fügten den Seawolves noch eine knappe Niederlage zu.

