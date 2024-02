Rostock-Warnemünde. Eisbader schätzen die Ostsee auch in der kalten Jahreszeit. Beim Wintervergnügen in Warnemünde gingen sie faschingsgerecht mit Kostüm ins Wasser.

Dutzende unerschrockene Eisbader haben sich am Samstag am Warnemünder Strand in die Ostseefluten gestürzt. Die Männer und Frauen kamen teils in bunten Kostümen zum „Eisbaderfasching“ mit dem Verein Rostocker Seehunde und der Initiative „Eisbademeisters“. Die Aktion ist Teil des Warnemünder Wintervergnügens. „Da müssen wir Winterbader natürlich mitmachen“, sagte der Vereinsvorsitzende Dietmar Marquardt.

Die Ostsee war am Samstag rund fünf Grad kalt. Das schreckte die laut Marquardt rund 50 Eisbader, die regelmäßig ins Winterwasser steigen, nicht ab. „Es war hervorragend“, sagte Marquardt. Fünf Grad Wassertemperatur seien aber eigentlich viel zu warm. Besonders habe ihn gefreut, dass zwei junge Leute aus Berlin sogar spontan mitgebadet hätten.

Das seit Freitag laufenden Warnemünder Wintervergnügen zog bereits Tausende Besucher an den Leuchtturm, zum Alten Strom und an den Strand. Die Strandpromenade wurde für die Veranstaltung bis zum Abschluss am 7. Februar zur Markt- und Händlermeile mit zahlreichen Ständen. Auf einer Bühne des Leuchtturmvorplatzes gab es Live-Musik und am Strand Winterreiten und Lagerfeuer. „Beim Warnemünder Wintervergnügen wollen wir gemeinsam mit vielen Akteuren in der kalten Jahreszeit für Wärme und gute Unterhaltung im Seebad sorgen“, sagte Rostocks Tourismusdirektor Matthias Fromm.

