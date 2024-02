Bergen auf Rügen (dpa/mv). Ein Autofahrer ist in Bergen auf Rügen (Landkreis Vorpommern-Rügen) mit seinem Wagen gegen einen Baum gekracht und wenig später im Krankenhaus gestorben. Der 22-Jährige war am späten Freitagabend aus bislang ungeklärter Ursache mit dem Auto von der Straße abgekommen und gegen den Baum gefahren, wie die Polizei mitteilte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mann samt Fahrersitz aus dem Wagen geschleudert und lebensgefährlich verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus, wo er an seinen Verletzungen starb.

Ein Autofahrer ist in Bergen auf Rügen (Landkreis Vorpommern-Rügen) mit seinem Wagen gegen einen Baum gekracht und wenig später im Krankenhaus gestorben. Der 22-Jährige war am späten Freitagabend aus bislang ungeklärter Ursache mit dem Auto von der Straße abgekommen und gegen den Baum gefahren, wie die Polizei mitteilte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mann samt Fahrersitz aus dem Wagen geschleudert und lebensgefährlich verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus, wo er an seinen Verletzungen starb.

© dpa-infocom, dpa:240203-99-854991/2 (dpa)