Sassnitz (dpa/mv). Der Skywalk am Königsstuhl ist bei Touristen beliebt. Und eine Zwei-Euro-Gedenkmünze dürfte den Kreidefelsen europaweit noch bekannter machen.

Das Nationalpark-Zentrum Königsstuhl hat die Wahl des berühmten Kreidefelsens auf Rügen als Motiv für die neue Zwei-Euro-Gedenkmünze als große Ehre bezeichnet. „Diese wird ein neuer Botschafter für die Schönheit unserer natürlichen Landschaften – und das europaweit“, sagte Pressesprecherin Gesine Häfner der Deutschen Presse-Agentur. „Wir finden die Wahl sehr gelungen und freuen uns über diese Entscheidung.“ Passenderweise erscheine die Münze im Jahr, in dem am Königsstuhl mit dem 250. Geburtstag von Caspar David Friedrich und dem eigenen 20-jährigen Bestehen des Zentrums gleich zwei Jubiläen gefeiert würden.

Das in dieser Woche vorgestellte Münz-Motiv zeigt den Kreidefelsen Königsstuhl im Nationalpark Jasmund auf der Insel Rügen. Im vergangenen Jahr startete Hamburg die Serie mit dem Motiv Elbphilharmonie. Die Serie stellt die kulturelle Identität und die regionalen Besonderheiten der einzelnen Länder in den Fokus. Der Nationalpark Jasmund und das Nationalpark-Zentrum Königsstuhl laden am Samstag zum gemeinsamen Neujahrsempfang, zu dem auch Agrar- und Umweltminister Till Backhaus (SPD) erwartet wird.

Der Königsstuhl befindet sich nördlich von Sassnitz und südöstlich von Lohme. Über einen elf Kilometer langen Hochuferweg, der von Sassnitz bis nach Lohme führt, oder vom Großparkplatz in Lohme erreicht man per Bus-Pendelverkehr das Nationalpark-Zentrum. Der Eintritt in das Zentrum und damit der Zugang zum Königsstuhl selbst sind kostenpflichtig. 2023 wurde dort eine neue Skywalk-Aussichtsplattform, genannt Königsweg, eröffnet.

