Anklam (dpa/mv). Die Protestwelle im Nordosten gegen die Politik der Bundesregierung reißt nicht ab. Auch an diesem Wochenende sind mehrere Aktionen geplant. Autofahrer müssen wohl Geduld mitbringen.

Autofahrerinnen und Autofahrer müssen am Samstag im Osten Mecklenburg-Vorpommerns mit erheblichen Verkehrseinschränkungen rechnen. Bei einer geplanten Sternfahrt nach Anklam mit mehreren Korsos sind 800 Fahrzeuge angemeldet, wie der Landkreis Vorpommern-Greifswald am Freitag mitteilte. Die Protestaktion findet den Angaben zufolge unter dem Motto „Unternehmer und Landwirte gegen die Steuerpolitik der Ampel“ statt. Von Greifswald, Pasewalk, Grimmen, Jarmen und dem Karlsburger Ortsteil Brüssow wollen sich die Fahrzeuge in Bewegung setzen. Von den Verkehrseinschränkungen betroffen seien von 13 Uhr bis etwa 18 Uhr auch mehrere Bundes- und Landesstraßen.

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer müssen sich außerdem am Sonntag in Wolgast und auf der Insel Usedom auf Beeinträchtigungen einstellen. Laut Landkreis ist am Nachmittag ein Autokorso von Wolgast durch das Stadtgebiet auf die Insel Usedom bis nach Koserow geplant. Es sei mit mehreren 20-minütigen Sperrungen entlang der Bundesstraße 111 zu rechnen. Die Aktion findet unter dem Motto „Die Ampel muss weg“ statt und soll um 14.00 Uhr beginnen. Eine Angabe einer Teilnehmerzahl für die Versammlung habe es nicht gegeben, teilte der Landkreis mit.

