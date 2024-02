Schwerin (dpa/lmv). Die Polizei schätzt den Brandschaden auf rund 250.000 Euro - und ermittelt.

Im Schweriner Stadtteil Wickendorf ist ein Auto in einem Carport in Brand geraten. Das Feuer griff am Donnerstagabend auf den Carport des 63 Jahre alten Eigentümers über, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Anschließend breiteten sich die Flammen den Angaben zufolge auch auf einen benachbarten Auto-Unterstand und ein darunter abgestelltes Auto aus. Verletzt wurde demnach niemand.

Auch die Hausfassade des angrenzenden Wohnhauses soll stark beschädigt worden sein. Die Polizei schätzt den Brandschaden auf rund 250.000 Euro. Mitarbeiter der Kriminalpolizei ermitteln wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung.

© dpa-infocom, dpa:240202-99-843374/3 (dpa)