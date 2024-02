Rostock (dpa/lmv). Die Gewerkschaft Verdi hat am Freitag auch in einigen Regionen Mecklenburg-Vorpommerns zu Arbeitsniederlegungen im Öffentlichen Personennahverkehr aufgerufen. Am Morgen sind rund 90 Prozent des ÖPNV lahmgelegt.

Der Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) in mehreren Regionen Mecklenburg-Vorpommerns ist am frühen Freitagmorgen nach Gewerkschaftsangaben wie geplant angelaufen. Seit Betriebsbeginn um 3.30 Uhr stehen Busse und Bahnen in den Depots still, wie ein Sprecher der Gewerkschaft Verdi am Morgen mitteilte. Der Warnstreik betreffe nach Stand am Morgen rund 90 Prozent des Nahverkehrs in dem Bundesland.

Betroffen ist unter anderem die Rostocker Straßenbahn AG (RSAG). Für die Dauer des Streiks entfallen dort sämtliche Fahrten auf allen Bus- und Straßenbahnlinien. Das gelte auch für die beiden Nachtbuslinien F1 und F2. S-Bahnen und Regionalzüge der Deutschen Bahn seien nicht vom Streik betroffen, betonte die RSAG.

Auch der Verkehrsbetrieb Rebus stellt wegen des Warnstreiks seine Fahrleistungen in vollem Umfang ein. Ebenso entfallen im Stadtbusverkehr Greifswald für die Dauer des Streiks sämtliche Fahrten. Nicht betroffen ist die Nahverkehr Schwerin GmbH. „Alle Omnibusse und Straßenbahnen verkehren planmäßig“, teilte die kommunale Gesellschaft auf ihrer Webseite mit.

Die Warnstreiks sollen laut Verdi am Samstag mit Dienstbeginn beendet sein. Betroffen sind nach Gewerkschaftsangaben folgende Unternehmen: VLP (Verkehrsbetriebe Ludwigslust Parchim), Nahbus (Nordwestmecklenburg gmbh), RSAG Rostock, Rebus (Regionalbus Rostock), MVVG (Mecklenburg-Vorpommersche Verkehrsgesellschaft mbH), VBG (Verkehrsbetrieb Greifswald GmbH), VVG (Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Greifswald mbH).

Hintergrund der Arbeitsniederlegung sind die Tarifverhandlungen zum Spartentarifvertrag Nahverkehrsbetriebe (TV-N Mecklenburg-Vorpommern) zwischen dem Kommunalen Arbeitgeberverband und der Gewerkschaft Verdi. Zu den Verdi-Kernforderungen für den Manteltarifvertrag gehören unter anderem die Einführung einer 35-Stunden-Woche und die Begrenzung der Schichtlänge auf maximal 10 Stunden.

