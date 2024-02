Schwerin (dpa/mv). Auch im Nordosten herrscht Lehrermangel. Im Vergleich zum vergangenen Winter ist die Zahl der neuen Referendarinnen und Referendare aber gestiegen.

In Mecklenburg-Vorpommern starten nach den Winterferien 98 neue Referendarinnen und Referendare in den Schulen. Das gab das Bildungsministerium am Donnerstag nach einer Feierstunde in Schwerin bekannt. Die Zahl der angehenden Lehrerinnen und Lehrer steigt damit im Vergleich zum Vorjahreswinter an, damals gab es 80 neue Referendare. „Das ist eine gute Nachricht, weil wir mehr Lehrkräfte ausbilden und unser Bundesland auf gut ausgebildeten Nachwuchs angewiesen ist“, sagte Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke) laut Mitteilung.

Von den Referendarinnen und Referendaren beginnen laut Ministerium 26 an Grundschulen, 8 sind im Vorbereitungsdienst für das Lehramt für Sonderpädagogik und 6 wollen Lehrer an Berufsschulen werden. 20 treten das Referendariat an Regionalen Schulen an, 38 Referendare gehen an Gymnasien.

