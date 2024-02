Linken (dpa/mv). Seit Wochen protestieren die Bauern gegen die Politik der Bundesregierung. Auch am Freitag soll es eine Aktion geben - Verkehrsteilnehmer müssen sich auf Einschränkungen einstellen.

Der deutsch-polnische Grenzübergang Linken im Landkreis Vorpommern-Greifswald wird an diesem Freitag wegen einer erneuten Protestaktion der Landwirte von 8.00 Uhr bis 20.00 Uhr gesperrt sein. Nur für bestimmte Fahrzeuge wie Rettungswagen ist die Durchfahrt möglich, wie der Landkreis am Donnerstag weiter mitteilte. Zuvor hatte der „Nordkurier“ berichtet.

Angemeldet sind laut einem Sprecher unter dem Motto „Landwirte kämpfen für ihre Zukunft“ 55 Menschen. Die Anmeldung sei von einer privaten Person aus dem Bereich der Landwirte erfolgt, hieß es. Schon im Januar war der Grenzübergang Linken mehrmals blockiert worden.

Eine für diesen Donnerstag geplante Protestaktion am Grenzübergang Pomellen wurde vom Landkreis untersagt. Die Versammlung sei in „Abwägung mit den Grundrechten“ so nicht durchführbar gewesen, hieß es.

Seit Wochen gibt es bundes- und landesweit Proteste von Landwirtinnen und Landwirten gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung - unter anderem wegen der geplanten allmählichen Abschaffung von Steuerentlastungen beim Agrardiesel.

© dpa-infocom, dpa:240201-99-836469/2 (dpa)