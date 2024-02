Schwerin (dpa/mv). Früher als ursprünglich geplant haben Schülerinnen und Schüler im Nordosten ihre Halbjahres-Zeugnisse bekommen. Der Grund: Am Freitag werden erhebliche Einschränkungen im ÖPNV erwartet.

Die Schülerinnen und Schüler in Mecklenburg-Vorpommern haben am Donnerstag ihre Halbjahreszeugnisse erhalten - und damit einen Tag früher als eigentlich vorgesehen. Der Grund sind die geplanten Warnstreiks im öffentlichen Personennahverkehr im Nordosten am Freitag.

Es müsse in vielen Regionen des Landes mit Einschränkungen gerechnet werden, hieß es. Diejenigen Schüler, die auf den ÖPNV angewiesen seien und wegen des Warnstreiks nicht zum Unterricht erscheinen könnten, seien entschuldigt, hieß es vom Bildungsministerium.

Knapp 162.000 Schülerinnen und Schüler an den allgemeinbildenden Schulen und fast 35.000 Schülerinnen und Schüler an den beruflichen Schulen starten nach Angaben des Ministeriums am Freitag in die Winterferien. An den allgemeinbildenden Schulen gibt es zwei Wochen Verschnaufpause, an den beruflichen Schulen eine Woche.

