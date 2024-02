Greifswald (dpa/mv). Bei einem Unfall in Greifswald ist ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Ein Autofahrer habe den 21-Jährigen beim Abbiegen übersehen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die beiden Fahrzeuge stießen demnach am Mittwochabend frontal zusammen. Der Motorradfahrer wurde mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der 33 Jahre alte Autofahrer blieb nach Angaben der Polizei unverletzt. Die Straße war nach dem Unfall kurzzeitig gesperrt.

