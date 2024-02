Schwerin (dpa/mv). Es dauert nicht mehr lange, dann beginnen für die Schülerinnen und Schüler in Mecklenburg-Vorpommern die Winterferien. Die Zeugnisse gibt es schon am Donnerstag.

Wegen des geplanten Warnstreiks im öffentlichen Personennahverkehr erhalten die Schülerinnen und Schüler in Mecklenburg-Vorpommern schon an diesem Donnerstag ihre Zeugnisse.

Am Freitag müssen die Schülerinnen und Schüler in vielen Regionen des Landes mit Einschränkungen rechnen. Diejenigen, die auf den ÖPNV angewiesen sind und nicht zum Unterricht erscheinen können, weil es keine Schulbeförderung gibt, sind laut Bildungsministerium entschuldigt.

Knapp 162.000 Schülerinnen und Schüler an den allgemeinbildenden Schulen und fast 35.000 Schülerinnen und Schüler an den beruflichen Schulen starten nach Angaben des Ministeriums dann am Freitag in die Winterferien.

