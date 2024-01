Schwerin (dpa/mv). Mehrere Jugendliche geraten am Pfaffenteich in Schwerin in Streit. Einer von ihnen zieht ein Messer und verletzt einen 19-Jährigen schwer. Unter Tatverdacht steht ein 17-Jähriger.

Die Staatsanwaltschaft hat einen 17-Jährigen wieder auf freien Fuß gesetzt, der bei einer Auseinandersetzung in Schwerin einem 19-Jährigen mit einem Messer in den Bauch gestochen haben soll. Der Tatverdächtige habe einen festen Wohnsitz und sei nicht vorbestraft, sagte ein Sprecher der Ermittlungsbehörde in Schwerin. Es bestehe keine Wiederholungs- oder Fluchtgefahr. Der 17-Jährige sei tatverdächtig. Gegen ihn werde wegen schwerer Körperverletzung ermittelt. Zuvor hatte die „Schweriner Volkszeitung“ berichtet. Sowohl der Verdächtige als auch der Geschädigte sind laut Polizei afghanische Staatsangehörige.

Die Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen von teils minderjährigen Jugendlichen verlief zunächst verbal am Nordufer des Pfaffenteichs. Der 17 Jahre alte Tatverdächtige habe dem Mann wie beiläufig mit einem Messer in den Bauch gestochen, teilte die Polizei mit, warum, sei unklar.

Der 19-Jährige schwebte nach Angaben der Polizei zwischenzeitlich in Lebensgefahr, nach einer Notoperation habe sich sein Zustand aber stabilisiert. Der zunächst flüchtige Tatverdächtige konnte in seiner Wohnung vorläufig festgenommen werden.

© dpa-infocom, dpa:240131-99-823072/2 (dpa)