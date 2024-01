Schwerin (dpa/mv). Das Land Mecklenburg-Vorpommern sucht händeringend nach Lehrerinnen und Lehrern. Nun gibt es Zuwachs.

Nach erfolgreich absolviertem Referendariat starten zu Beginn des Monats Februar 45 Junglehrerinnen und Junglehrer in den regulären Schuldienst in Mecklenburg-Vorpommern.

Bei einer Festveranstaltung in Schwerin erhielten am Mittwoch 53 Referendarinnen und Referendare ihre Zeugnisse zum Abschluss des zweiten Staatsexamens, wie das Bildungsministerium mitteilte. Knapp 85 Prozent des Abschlussjahrgangs entschieden sich damit für Schulen in Mecklenburg-Vorpommern. „Das zeigt, dass unsere Übernahmegarantie ein wichtiges Instrument ist, um neue Lehrkräfte für die Schulen in unserem Bundesland zu gewinnen“, sagte Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke). Das Land Mecklenburg-Vorpommern stellt viermal im Jahr Referendarinnen und Referendare ein.

© dpa-infocom, dpa:240131-99-822354/2 (dpa)