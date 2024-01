Schwerin (dpa/mv). Wegen der geplanten Warnstreiks im öffentlichen Personennahverkehr an diesem Freitag erhalten die Schülerinnen und Schüler in Mecklenburg-Vorpommern ihre Halbjahreszeugnisse schon am Donnerstag. Das teilte das Bildungsministerium am Dienstag mit. Das Ministerium geht nach eigenen Angaben nicht davon aus, dass alle Schülerinnen und Schüler in die Schule kommen können. Die Schülerinnen und Schüler, die auf den ÖPNV angewiesen sind und nicht zum Unterricht erscheinen können, weil es keine Schulbeförderung gibt, sind entschuldigt, wie es hieß.

Wegen der geplanten Warnstreiks im öffentlichen Personennahverkehr an diesem Freitag erhalten die Schülerinnen und Schüler in Mecklenburg-Vorpommern ihre Halbjahreszeugnisse schon am Donnerstag. Das teilte das Bildungsministerium am Dienstag mit. Das Ministerium geht nach eigenen Angaben nicht davon aus, dass alle Schülerinnen und Schüler in die Schule kommen können. Die Schülerinnen und Schüler, die auf den ÖPNV angewiesen sind und nicht zum Unterricht erscheinen können, weil es keine Schulbeförderung gibt, sind entschuldigt, wie es hieß.

„Die Schulen regeln in eigener Verantwortung, in welcher Unterrichtsstunde die Zeugnisse ausgegeben werden“, informierte das Bildungsministerium. Auch den Unterricht am Freitag und die Betreuung sollen die Schulen in eigener Verantwortung regeln.

Die Gewerkschaft Verdi hatte die Beschäftigten am Dienstag in mehreren kommunalen Verkehrsunternehmen Mecklenburg-Vorpommerns für Freitag zu Warnstreiks aufgerufen. Betroffen sind demnach die Verkehrsbetriebe Ludwigslust-Parchim, Nahbus Nordwestmecklenburg, die Rostocker Straßenbahn, Regionalbus Rostock, die Mecklenburg-Vorpommersche Verkehrsgesellschaft, Verkehrsbetrieb Greifswald und die Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Greifswald. Die Warnstreiks sollen am Freitag um 3.30 Uhr beginnen und am Samstag mit Dienstbeginn enden. Die Gewerkschaft fordert für die rund 2400 Beschäftigten unter anderem eine 35-Stunden-Woche und drei zusätzliche Urlaubstage für Verdi-Mitglieder.

© dpa-infocom, dpa:240130-99-810752/2 (dpa)