Die Bauern in Mecklenburg-Vorpommern wollen ihre Proteste gegen die deutsche Agrarpolitik am Mittwoch mit einer Blockade von Autobahnbrücken fortsetzen. An rund 20 Standorten wollen sie zwischen 7.00 Uhr und 9.00 Uhr mit Traktoren Straßen oberhalb der Autobahnen 19 und 20 blockieren, wie der Landesbauernverband am Dienstag mitteilte. In Stralsund ist zudem ab 18.00 Uhr ein Traktorkorso in Richtung Ozeaneum geplant, wo der Kommunalpolitische Abend der SPD-Fraktion MV stattfinden soll. In Nordvorpommern sei entlang der Bundesstraße 105 eine Aktion geplant, bei der die Bauern auf ihren Feldern Zeichen setzen wollten.

Die Bauern kritisieren unter anderem das geplante Auslaufen von Agrardieselsubventionen.

