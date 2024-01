Offenbach/Schwerin (dpa/mv). Das Januarwetter hat sich in Mecklenburg-Vorpommern mit einer Durchschnittstemperatur von 1,9 Grad milder als im langjährigen Mittel präsentiert. Nach dem Wert der international gültigen Referenzperiode von 1961 bis 1990 wären -0,6 Grad zu erwarten gewesen. Dennoch habe es gebietsweise strenge Fröste und im Flächenmittel zehn Schneetage gegeben, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag mit. In einigen südlichen Landesteilen sei es sogar an bis zu 15 Tagen weiß gewesen.

Das Januarwetter hat sich in Mecklenburg-Vorpommern mit einer Durchschnittstemperatur von 1,9 Grad milder als im langjährigen Mittel präsentiert. Nach dem Wert der international gültigen Referenzperiode von 1961 bis 1990 wären -0,6 Grad zu erwarten gewesen. Dennoch habe es gebietsweise strenge Fröste und im Flächenmittel zehn Schneetage gegeben, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag mit. In einigen südlichen Landesteilen sei es sogar an bis zu 15 Tagen weiß gewesen.

Eingerahmt wurden die winterlichen Tage von einem sehr milden Monatsauftakt und Monatsausklang, mit einer Höchsttemperatur von bis zu zwölf Grad am 24. Januar. Der erste Monat des Jahres präsentierte sich mit 63 Litern Niederschlag je Quadratmeter nasser als erwartet (45 l/m²). Es gab knapp 50 Sonnenstunden (41 Stunden erwartet). Im Ländervergleich war Mecklenburg-Vorpommern damit allerdings Schlusslicht.

