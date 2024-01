Stralsund (dpa/mv). Erstmals tritt Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin bei einer der seit Wochen stattfindenden Demonstrationen gegen Rechtsextremismus im Land auf. Manuela Schwesig (SPD) werde am Dienstagabend in Stralsund bei der Kundgebung „Bunt statt braun. Demokratie schützen“ eine Rede halten, kündigte die Schweriner Staatskanzlei am Dienstag an. Es sei ihr wichtig, Flagge zu zeigen, sagte ein Sprecher. Sie sei angefragt worden und mache das gern.

Seit Wochen demonstrieren Menschen in ganz Deutschland wiederholt gegen Rechtsextremismus, wobei die Demos teils Zehntausende Teilnehmer haben. In Rostock kamen vergangenen Donnerstag laut Polizei rund 6500 Menschen zusammen. Die Veranstalter sprachen von 9500. Auch in Stralsund gab es vor anderthalb Wochen eine Demo, ebenso in Schwerin Greifswald, Neubrandenburg und anderen Städten des Landes.

