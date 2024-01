Rostock. Bei Hansa Rostock dreht sich das Torhüterkarussell. Nils Körber verlässt den Zweitligisten und wechselt nach Fürth. Dafür kommt der beim HSV aussortierte Marko Johansson zu den Mecklenburgern.

Beim Fußball-Zweitligisten Hansa Rostock kommt es zu einem Wechsel auf der Torhüterposition. Wie der Club am Dienstag mitteilte, verlässt Nils Körber den Tabellen-17. und schließt sich dem Liga-Rivalen SpVgg Greuther Fürth an. Über die Höhe der Ablösesumme vereinbarten beide Vereine Stillschweigen. Dafür wechselt der beim Hamburger SV aussortierte Schwede Marko Johansson nach Rostock.

Körber war im Sommer 2022 von Hertha BSC nach Rostock gewechselt und absolvierte drei Pflichtspiele für die Hanseaten. Zuletzt vertrat er den rotgesperrten Stammkeeper Markus Kolke bei der 0:3-Niederlage am 20. Januar beim 1. FC Nürnberg. Johansson steht seit 2021 beim HSV unter Vertrag, kam bislang aber nur auf sieben Einsätze. Zuletzt war der Torhüter an Halmstads BK in seine schwedische Heimat verliehen.

