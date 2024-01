Greifswald (dpa/lmv). Nach einem Brand im Heizungsraum eines Mehrgenerationenhauses in Friedrichshagen bei Greifswald müssen seine Bewohner temporär ausziehen. Die fünf anwesenden Bewohner zwischen 37 und 80 Jahren sowie ein Kind im Alter von zwei Monaten konnten am Montagabend rechtzeitig das Haus verlassen und wurden nicht verletzt, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte.

Nach bisherigen Ermittlungen hatte ein 80-jähriger Hausbewohner eine Holzvergaserheizung betrieben. Kurz darauf sei aus zunächst unbekannter Ursache das Feuer im Heizungsraum ausgebrochen und habe von dort auf das Wohnhaus übergegriffen. Die 60 Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten das Feuer nach gut einer Stunde unter Kontrolle bringen. Der Schaden wurde zunächst auf 100.000 Euro geschätzt. Das Mehrfamilienhaus ist demnach vorübergehend nicht bewohnbar, weil die komplette Heizungsanlage sowie der Heizungsraum zerstört wurden.

© dpa-infocom, dpa:240130-99-803267/2 (dpa)