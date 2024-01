Teterow (dpa/lmv). Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Streifenwagen der Polizei und einem Auto in Hoppenrade im Landkreis Rostock sind drei Menschen leicht verletzt worden. Der Streifenwagen sei am Montagabend aus zunächst ungeklärter Ursache auf einer Kreuzung mit dem Auto einer 18-Jähriger zusammengeprallt, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Durch den Aufprall überschlug sich der Funkstreifenwagen und blieb im Grünstreifen auf der Seite liegen. Die 18-Jährige sowie der 59- jährige Fahrer des Funkstreifenwagens und seine 55-jährige Beifahrerin konnten sich leicht verletzt aus den Fahrzeugen befreien. Der Sachschaden wird auf rund 80.000 Euro geschätzt. Die Unfallstelle war den Angaben zufolge zeitweise voll gesperrt.

© dpa-infocom, dpa:240130-99-802304/2 (dpa)