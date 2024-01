Schwerin (dpa/mv). Bei einer Auseinandersetzung in Schwerin ist ein 19-Jähriger lebensbedrohlich verletzt worden. Der 17 Jahre alte Tatverdächtige habe dem Mann wie beiläufig mit einem Messer in den Bauch gestochen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Zwei Gruppen von Jugendlichen hatten sich zunächst verbal gestritten, warum der Mann zum Messer gegriffen hat, ist demnach unklar.

Bei einer Auseinandersetzung in Schwerin ist ein 19-Jähriger lebensbedrohlich verletzt worden. Der 17 Jahre alte Tatverdächtige habe dem Mann wie beiläufig mit einem Messer in den Bauch gestochen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Zwei Gruppen von Jugendlichen hatten sich zunächst verbal gestritten, warum der Mann zum Messer gegriffen hat, ist demnach unklar.

Der 19-Jährige schwebte nach Angaben der Polizei zwischenzeitlich in Lebensgefahr, nach einer Notoperation habe sich sein Zustand aber stabilisiert. Der zunächst flüchtige Tatverdächtige konnte in seiner Wohnung vorläufig festgenommen werden.

© dpa-infocom, dpa:240130-99-801784/2 (dpa)