Die Ursache für den Wohnungsbrand mit einem Toten am späten Samstagabend in Pasewalk (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ist weiterhin unklar. „Nach Abschluss der ersten Arbeiten am Brandort kann derzeit weder ein technischer Defekt noch ein Fehlverhalten ausgeschlossen werden“, teilte die Polizei am Montag mit, nachdem ein Sachverständiger den Brandort inspiziert hatte. Die Untersuchungen des Experten sowie die Ermittlungen der Kriminalpolizei würden fortgeführt.

Feuerwehrleute hatten bei den Löscharbeiten einen toten Mann in dessen Wohnung gefunden. Der 61-Jährige war laut Polizei dort der alleinige Mieter. Eine andere Mieterin im betroffenen Aufgang des Mehrfamilienhauses hatte eine leichte Rauchgasvergiftung erlitten. Insgesamt zehn Mieter mussten nach Polizeiangaben das Haus wegen der Rauchentwicklung vorübergehend verlassen.

