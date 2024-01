Ludwigslust (dpa/lmv). Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Ludwigslust sind mehrere Mitglieder einer Familie verletzt worden, darunter ein Dreijähriger schwer. Das Feuer war in der Nacht zum Montag im Dachgeschoss ausgebrochen, wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte. Die 24-jährige Mutter und die zweijährige Tochter erlitten demnach eine Rauchgasvergiftung. Der 30-jährige Vater habe leichte Verbrennungen davongetragen, der dreijährige Sohn schwere.

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Ludwigslust sind mehrere Mitglieder einer Familie verletzt worden, darunter ein Dreijähriger schwer. Das Feuer war in der Nacht zum Montag im Dachgeschoss ausgebrochen, wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte. Die 24-jährige Mutter und die zweijährige Tochter erlitten demnach eine Rauchgasvergiftung. Der 30-jährige Vater habe leichte Verbrennungen davongetragen, der dreijährige Sohn schwere.

Vater und Sohn seien zur Behandlung mit einem Rettungshubschrauber in ein Lübecker Krankenhaus geflogen worden. Die Ursache des Feuers war laut Polizei zunächst unbekannt. Mehr als 60 Feuerwehrkräfte waren den Angaben zufolge im Einsatz. Das Mehrfamilienhaus sei vorerst nicht mehr bewohnbar. Die verbliebenen acht Hausbewohner mussten demnach anderweitig untergebracht werden. Der Sachschaden beläuft sich auf mindestens 200.000 Euro.

© dpa-infocom, dpa:240129-99-790470/2 (dpa)