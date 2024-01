Rostock (dpa/mv). Ein 45-Jähriger ist bei einem Unfall auf der A20 schwer verletzt worden. Ein 81-Jähriger sei am Sonntagabend auf den Wagen des Mannes aufgefahren, teilte die Polizei am Montag mit. Der verletzte Fahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Ursache für den Unfall zwischen Dummerstorf und Sanitz (beides Landkreis Rostock) sei bisher unklar. Während der Bergung und Unfallaufnahme kam es für etwa drei Stunden zu einer Vollsperrung der Autobahn in Richtung Stettin, wie die Polizei weiter mitteilte. Der Sachschaden beläuft sich auf 21.600 Euro.

Ein 45-Jähriger ist bei einem Unfall auf der A20 schwer verletzt worden. Ein 81-Jähriger sei am Sonntagabend auf den Wagen des Mannes aufgefahren, teilte die Polizei am Montag mit. Der verletzte Fahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Ursache für den Unfall zwischen Dummerstorf und Sanitz (beides Landkreis Rostock) sei bisher unklar. Während der Bergung und Unfallaufnahme kam es für etwa drei Stunden zu einer Vollsperrung der Autobahn in Richtung Stettin, wie die Polizei weiter mitteilte. Der Sachschaden beläuft sich auf 21.600 Euro.

© dpa-infocom, dpa:240129-99-790215/2 (dpa)