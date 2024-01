Neukalen (dpa/mv). Vier Jugendliche im Alter von 17 und 18 Jahren sind bei einem Glätteunfall bei Neukalen (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte der 18-jährige Autofahrer am frühen Sonntag wegen der glatten Straße die Kontrolle über seinen Wagen verloren, woraufhin dieser im Graben landete. Der Fahrer erlitt genauso wie die beiden 17-Jährigen und der andere 18-Jährige im Auto leichte Verletzungen. Einer von ihnen hatte zudem einen epileptischen Anfall. Alle vier wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von rund 2000 Euro und es musste abgeschleppt werden.

Vier Jugendliche im Alter von 17 und 18 Jahren sind bei einem Glätteunfall bei Neukalen (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte der 18-jährige Autofahrer am frühen Sonntag wegen der glatten Straße die Kontrolle über seinen Wagen verloren, woraufhin dieser im Graben landete. Der Fahrer erlitt genauso wie die beiden 17-Jährigen und der andere 18-Jährige im Auto leichte Verletzungen. Einer von ihnen hatte zudem einen epileptischen Anfall. Alle vier wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von rund 2000 Euro und es musste abgeschleppt werden.

© dpa-infocom, dpa:240128-99-783040/2 (dpa)