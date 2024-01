Dabel (dpa/mv). Ein bislang Unbekannter hat in Dabel (Landkreis Ludwigslust-Parchim) einen 75-Jährigen angefahren und schwer verletzt zurückgelassen. Wie die Polizei mitteilte, kam der Mann nach dem Unfall am Samstagmorgen in ein Klinikum. Die Person, die das Fahrzeug fuhr, flüchtete unerkannt. Da der Verletzte bislang nicht aussagen konnte, suchen die Ermittler und Ermittlerinnen nach Personen, die Hinweise zu dem Unfall geben können.

