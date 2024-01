Meiersberg (dpa/mv). Bei einem Dachstuhlbrand eines Wohnhauses in Meiersberg (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ist ein Mann leicht verletzt worden. Die Einsatzkräfte fanden den betrunkenen Hausbewohner am Boden liegend hinter dem Haus, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Es bestehe der Verdacht, dass er das Feuer am Samstagabend legte.

Der 55-Jährige wurde der Mitteilung zufolge ins Krankenhaus gebracht. Weil er Alkohol getrunken hatte, sei ihm eine Blutprobe entnommen worden. Dagegen leistete er Widerstand. Im Anschluss nahm ihn die Polizei in Gewahrsam. Sie ermittelt nun gegen den Mann wegen Brandstiftung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 20.000 Euro. Es waren laut Mitteilung etwa 50 Feuerwehrleute im Einsatz, die den Brand löschten.

