Pasewalk (dpa/mv). Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Pasewalk (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ist bei den Löscharbeiten ein toter Mann in der Wohnung gefunden worden. Der 61-Jährige war der alleinige Mieter, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Eine andere Mieterin im betroffenen Hausaufgang habe eine leichte Rauchgasvergiftung erlitten. Sie sei vor Ort medizinisch versorgt worden.

Zehn Mieter der anderen Wohnungen mussten der Mitteilung zufolge das Haus wegen des Rauchs vorübergehend verlassen, konnten aber wieder zurück kommen. Die vom Brand betroffene Wohnung in der dritten Etage ist den Angaben nach zurzeit nicht mehr bewohnbar. Den Schaden beziffert die Polizei auf rund 15.000 Euro. Es seien 53 Feuerwehrleute im Einsatz gewesen.

