Ahlbeck. Strandkörbe um die Wette tragen: Das ist seit Jahren Kern eines kuriosen Wettbewerbs auf der Ostsee-Insel Usedom. Am Wochenende traten im Seebad Ahlbeck wieder Zweierteam in dieser besonderen Disziplin bei der 16. Strandkorb-WM an. Als Sieger wurden am Samstagabend Danilo Pröhl und Sven Mehling gekürt. Sie schleppten einen etwa 60 Kilogramm schweren Korb über die 20 Meter lange Strecke über den Ostseesand. Bis ins Ziel brauchten sie 5,74 Sekunden - der Rekord steht seit Jahren allerdings bei 4,91 Sekunden.

Strandkörbe um die Wette tragen: Das ist seit Jahren Kern eines kuriosen Wettbewerbs auf der Ostsee-Insel Usedom. Am Wochenende traten im Seebad Ahlbeck wieder Zweierteam in dieser besonderen Disziplin bei der 16. Strandkorb-WM an. Als Sieger wurden am Samstagabend Danilo Pröhl und Sven Mehling gekürt. Sie schleppten einen etwa 60 Kilogramm schweren Korb über die 20 Meter lange Strecke über den Ostseesand. Bis ins Ziel brauchten sie 5,74 Sekunden - der Rekord steht seit Jahren allerdings bei 4,91 Sekunden.

Auch die Vorjahressieger traten wieder an, die Brüder Peter und Robert Albrecht aus Schwerin. Ihr Lauf endet aber unglücklich, die beiden stürzten mit ihrem Korb. Alle Teilnehmer-Teams kamen aus Deutschland, das einzige internationale Duo aus der Schweiz verpasste den Wettbewerb, weil es wegen des Bahnstreiks nicht anreisen konnte.

Dem Siegerteam winkte in diesem Jahr ein Preisgeld von 1000 Euro. Eigens für den Wettkampf wurde eine Tribüne für bis zu 1000 Gäste am Strand von Ahlbeck aufgebaut, dafür wurden rund 600 Kubikmeter Sand bewegt und rund 20 Tonnen Stahl verbaut.

Mayk Borchardt, Strandkorbvermieter mit Kapitänspatent, gilt als der Erfinder des Strandkorb-Spektakels in der touristisch unterkühlten Jahreszeit, 2007 wurde die Meisterschaft zum ersten Mal ausgetragen.

© dpa-infocom, dpa:240127-99-777050/3 (dpa)