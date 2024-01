Stralsund (dpa/mv). Nach dem Brand eines Autos in Stralsund (Landkreis Vorpommern-Rügen) ermittelt die Polizei gegen einen 44-Jährigen. Verletzt wurde bei dem Feuer in der Nacht auf Samstag niemand, wie die Polizei mitteilte. Durch Videoaufnahmen von Zeugen konnten die Beamten den Tatverdächtigen ermitteln und ihn wenig später in seiner Wohnung antreffen. Der Mann war der Polizei bereits bekannt. Ein Atemalkoholtest ergab den Angaben zufolge einen Wert von 2,73 Promille. Gegen den 44-Jährigen wurde Anzeige wegen Brandstiftung erstattet. Die Kriminalpolizei ermittelt. Der geparkte Wagen wurde bei dem Brand vollständig zerstört, die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 11.000 Euro.

