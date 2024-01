Rossin (dpa/mv). Ein betrunkener 39-Jähriger ist mit seinem Auto bei Rossin (Landkreis Vorpommern-Greifswald) gegen einen Baum gefahren und schwer verletzt worden. Er kam mit seinem Wagen von der Fahrbahn ab, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der Mann wurde in eine Klinik eingeliefert. Dort habe ein bei ihm durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von 1,58 Promille ergeben. Ihm sei zusätzlich eine Blutprobe abgenommen worden. Gegen den Fahrer wurde laut Polizei Anzeige erstattet wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. An seinem Wagen entstand ein Schaden von etwa 10.000 Euro.

© dpa-infocom, dpa:240127-99-771369/2 (dpa)