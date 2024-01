Ahlbeck. Schnelle Strandkorbträger und -trägerinnen sind am Wochenende wieder auf der Insel Usedom gefragt. Bei der 16. Strandkorb WM müssen Zweierteams einen etwa 60 Kilogramm schweren Strandkorb über eine 20 Meter lange Strecke über Ostseesand ins Ziel schleppen. Der Rekord steht seit Jahren bei 4,91 Sekunden. Männer und Frauen können zusammen antreten.

Für den Wettkampf hatten sich bis Freitag nach Aussage des Veranstalters Mayk Borchardt 14 Teams online angemeldet. Er rechnete aber noch mit reichlich Zulauf vor Ort. Nach den Qualifikationsläufen am Freitag können an den Finalläufen am Samstag maximal 16 zuvor qualifizierte Teams teilnehmen. Mit dabei sind auch wieder die amtierenden Weltmeister und Brüder Peter und Robert Albrecht aus Schwerin. Dem Siegerteam winkt in diesem Jahr ein Preisgeld von 1000 Euro.

Ebenfalls zuvor qualifiziert waren die Zweitplatzierten des vorigen Jahres sowie ein Team, das sich beim Beachvolleyball-Turnier Usedom Beachcup im Sommer qualifiziert hat.

Eigens für den Wettkampf wurde eine Tribüne für bis zu 1000 Gäste am Strand von Ahlbeck aufgebaut. Laut Borchardt wurden rund 600 Kubikmeter Sand bewegt und rund 20 Tonnen Stahl verbaut. Sogar Flutlicht gibt es. Ein mehr als 50-köpfiges Team leiste für den Wettbewerb insgesamt rund 750 Arbeitsstunden.

Borchardt, Strandkorbvermieter mit Kapitänspatent, gilt als der Erfinder des Strandkorb-Spektakels in der touristisch unterkühlten Jahreszeit. 2007 wurde die Meisterschaft zum ersten Mal ausgetragen. 2021 und 2022 fand sie wegen der Corona-Pandemie nicht statt.

