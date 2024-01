Sanitz (dpa/mv). Südöstlich von Rostock sind bei einem Unfall auf der Autobahn 20 mehrere Menschen verletzt worden, darunter Kinder. Eine 39 Jahre alte Autofahrerin habe am Freitagnachmittag ersten Erkenntnissen zufolge zwischen den Anschlussstellen Sanitz und Tessin beim Überholen einen Wagen übersehen, der sich von hinten genähert habe, teilte die Polizei mit. Dieser soll mit sehr hoher Geschwindigkeit gefahren sein, so dass sich die Fahrerin erschrocken und die Kontrolle verloren habe. Sie sei mit ihrem Wagen mit einem vorausfahrenden Auto kollidiert und gegen die Mittelschutzplanke geprallt. Fünf Menschen seien leicht verletzt worden, davon zwei Kinder. Sie seien in Kliniken gebracht worden. Die beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt und die Autobahn in Richtung Osten zeitweise gesperrt werden.

Südöstlich von Rostock sind bei einem Unfall auf der Autobahn 20 mehrere Menschen verletzt worden, darunter Kinder. Eine 39 Jahre alte Autofahrerin habe am Freitagnachmittag ersten Erkenntnissen zufolge zwischen den Anschlussstellen Sanitz und Tessin beim Überholen einen Wagen übersehen, der sich von hinten genähert habe, teilte die Polizei mit. Dieser soll mit sehr hoher Geschwindigkeit gefahren sein, so dass sich die Fahrerin erschrocken und die Kontrolle verloren habe. Sie sei mit ihrem Wagen mit einem vorausfahrenden Auto kollidiert und gegen die Mittelschutzplanke geprallt. Fünf Menschen seien leicht verletzt worden, davon zwei Kinder. Sie seien in Kliniken gebracht worden. Die beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt und die Autobahn in Richtung Osten zeitweise gesperrt werden.

© dpa-infocom, dpa:240126-99-767005/3 (dpa)