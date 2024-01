Rostock (dpa/mv). In der Nacht zu Samstag steht Mecklenburg-Vorpommern besonders an der Küste wieder stürmisches Wetter ins Haus. Der Deutsche Wetterdienst sagte für die Zeit vom späten Freitagnachmittag bis Samstag 6.00 Uhr Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 60 und 75 Kilometern pro Stunde voraus. Betroffen ist demnach die gesamte Küste in etwa ab Bad Doberan Richtung Osten. Im Osten des Landes sind die gesamte Küste, die Inseln und auch Regionen weiter im Landesinneren betroffen. Menschen sollten auf herabfallende Gegenstände wie Äste achten. In den zurückliegenden Tagen sorgte stürmisches Wetter in MV unter anderem für umgestürzte Bäume, Unfälle und ausgefallene Schiffsverbindungen.

In der Nacht zu Samstag steht Mecklenburg-Vorpommern besonders an der Küste wieder stürmisches Wetter ins Haus. Der Deutsche Wetterdienst sagte für die Zeit vom späten Freitagnachmittag bis Samstag 6.00 Uhr Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 60 und 75 Kilometern pro Stunde voraus. Betroffen ist demnach die gesamte Küste in etwa ab Bad Doberan Richtung Osten. Im Osten des Landes sind die gesamte Küste, die Inseln und auch Regionen weiter im Landesinneren betroffen. Menschen sollten auf herabfallende Gegenstände wie Äste achten. In den zurückliegenden Tagen sorgte stürmisches Wetter in MV unter anderem für umgestürzte Bäume, Unfälle und ausgefallene Schiffsverbindungen.

© dpa-infocom, dpa:240126-99-766805/2 (dpa)