Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Schwerin-Lankow sind drei Menschen verletzt worden, zwei davon schwer. Das Feuer brach am Freitagmorgen aus zunächst unbekannter Ursache in einer Wohnung von zwei Senioren aus, wie die Polizei mitteilte. Die beiden 80 und 82 Jahre alten Bewohner erlitten schwere Verletzungen und wurden mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht.

Zuvor hatte ein 17-jähriger Nachbar den Brand bei der Feuerwehr gemeldet. Er wurde ebenfalls verletzt und musste mit einer Rauchgasvergiftung in eine Klinik gebracht werden. Das Mehrfamilienhaus musste vollständig durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr evakuiert werden. Bei dem Feuer entstand ein Schaden von rund 30.000 Euro, die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

