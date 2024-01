Rostock (dpa/mv). In einer Schule in Rostock-Toitenwinkel ist am Freitagmorgen eine Schreckschusswaffe sichergestellt worden. Zuvor zeigte ein 14-jähriger Junge seinen Mitschülern einen waffenähnlichen Gegenstand, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Beim Eintreffen der benachrichtigen Polizisten stellte sich heraus, dass der Junge die Schreckschusswaffe bereits den Lehrern übergeben hatte. Die Einsatzkräfte konnten die Waffe daraufhin sicherstellen.

In einer Schule in Rostock-Toitenwinkel ist am Freitagmorgen eine Schreckschusswaffe sichergestellt worden. Zuvor zeigte ein 14-jähriger Junge seinen Mitschülern einen waffenähnlichen Gegenstand, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Beim Eintreffen der benachrichtigen Polizisten stellte sich heraus, dass der Junge die Schreckschusswaffe bereits den Lehrern übergeben hatte. Die Einsatzkräfte konnten die Waffe daraufhin sicherstellen.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei bestand keine konkrete Gefahr für Lehrer oder Schüler. Der Junge wurde nach dem Ende der polizeilichen Maßnahmen an seine Eltern übergeben. Die Ermittlungen dauern an.

© dpa-infocom, dpa:240126-99-763978/2 (dpa)