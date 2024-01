Parchim (dpa/mv). Ein Auto hat sich nach einem mutmaßlichen Zusammenstoß mit einem Greifvogel in Parchim überschlagen. Die Fahrerin wurde leicht verletzt, das Tier starb an der Unfallstelle, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Nach bisherigen Erkenntnissen könnte der Greifvogel gegen die Windschutzscheibe des Fahrzeugs geprallt sein, wie es weiter hieß. Der Wagen sei dann von der Fahrbahn geraten und am Ende auf der Fahrerseite zum Liegen gekommen.

Die 62 Jahre alte Frau konnte sich bei dem Unfall am Freitagvormittag laut Polizei eigenständig aus dem Auto befreien und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

