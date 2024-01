Wismar (dpa/mv). Ein mit schwarzer Mütze und Sonnenbrille bekleideter Mann hat in Wismar versucht, einen Supermarkt für Tierfutter auszurauben. Er hatte die Filiale in Wismar-Wendorf am Donnerstagabend mit einem Messer in der Hand betreten, habe eine Mitarbeiterin angesprochen und sei um den Tresen herumgegangen, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Frau aber schrie den Mann laut an und rief zudem ihre Kollegin. Als der Räuber auf die zweite Mitarbeiterin und weitere Kunden im Geschäft aufmerksam wurde, flüchtete er ohne Beute. Trotz Fahndung konnte der Mann bislang nicht gefunden werden.

© dpa-infocom, dpa:240126-99-758761/2 (dpa)