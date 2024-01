Rostock (dpa/mv). Erneute Bauernproteste sind in Mecklenburg-Vorpommern am Freitagmorgen wie geplant angelaufen. Mehrere Fahrzeugkonvois seien gegen 7.00 Uhr aus verschiedenen Richtungen nach Rostock gestartet, sagte ein Sprecher der Polizei. Bislang seien bereits Traktoren aus Richtung Bützow, Sanitz, Bad Doberan und Teterow unterwegs. Besonders in und um die größte Stadt des Landes ist tagsüber deshalb mit Einschränkungen für Autofahrerinnen und Autofahrer zu rechnen.

Die Organisatoren erwarten mehr als 500 Traktoren. Die Polizei riet Verkehrsteilnehmern vorab, möglichst auf Fahrten zu verzichten. Auch in anderen Landesteilen sind am Freitag Aktionen geplant. Zur Begründung hieß es vom Landesbauernverband, die Kürzung von Agrardieselsubventionen stehe immer noch im Raum.

