Neubrandenburg (dpa/mv). Wegen eines brennenden Autoreifens in einem Mehrfamilienhaus ermittelt in Neubrandenburg die Kriminalpolizei. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde der Reifen im Treppenhaus des Gebäudes am Donnerstagabend von einer oder mehreren Personen in Brand gesetzt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Ein Bewohner alarmierte dann die Feuerwehr. Das Feuer beschädigte Wände und Leitungen, Einsatzkräfte verhinderten die Ausbreitung des Brandes.

Das gesamte Treppenhaus wurde durch die Rauchentwicklung in Mitleidenschaft gezogen. Ein 80 Jahre alter Bewohner, der offenbar in seiner Wohnung Rauchgase eingeatmet hatte, wurde ins Krankenhaus gebracht. Eine Evakuierung des Hauses war der Polizei zufolge jedoch nicht notwendig. Es entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro. Für die Ermittlungen wegen schwerer Brandstiftung bitten die Ermittler nun mögliche Zeugen, sich bei der Polizei zu melden.

