Schwerin. Die Landesbischöfin der Nordkirche, Kristina Kühnbaum-Schmidt, hat erschüttert auf die Studie zu sexualisierter Gewalt in der evangelischen Kirche und Diakonie reagiert. „Dass Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern im Raum unserer Kirche tiefes Leid zugefügt wurde, dass sie Gewalt und schweres Unrecht erlitten haben, erschüttert mich immer wieder“, sagte sie am Donnerstag nach der Veröffentlichung der Studienergebnisse. „Ich empfinde darüber tiefe Scham - persönlich und stellvertretend für unsere Kirche.“

Die Nordkirche und ihre Vorgängerkirchen hätten „vielfach versagt und sind an Menschen schuldig geworden“, sagte die leitende Geistliche der Landeskirche für die Bundesländer Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und Hamburg. „Im Namen unserer ganzen Kirche bitte ich dafür demütig um Entschuldigung.“

Nach den Worten der Landesbischöfin „müssen wir uns ehrlich eingestehen, dass wir von deutlich mehr Fällen als den in der Forum-Studie aufgeführten ausgehen müssen“. Sie kündigte an, die Landessynode werde sich auf ihrer kommenden Tagung im Februar mit sexualisierter Gewalt und der Präventionsarbeit auseinandersetzen.

Mindestens 1259 Mitarbeiter von evangelischer Kirche und Diakonie sollen in den vergangenen Jahrzehnten sexualisierte Gewalt ausgeübt haben. Diese Zahl nannte die am Donnerstag in Hannover vorgestellte sogenannte Forum-Studie unabhängiger Wissenschaftler. Es handelt sich um die erste umfassende Studie zu sexualisierter Gewalt bei den Protestanten.

