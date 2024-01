Neubrandenburg (dpa/mv). Mit einem Konzert will der Pianist Igor Levit in Neubrandenburg ein Zeichen gegen Antisemitismus setzen. Unter dem Titel „Gegen das Schweigen. Gegen Antisemitismus.“ spielt Levit am 24. Februar in der Neubrandenburger Konzertkirche, wie die Theater und Orchester GmbH Neubrandenburg/Neustrelitz (TOG) am Donnerstag mitteilte.

Levit hatte im November einen Solidaritätsabend in Berlin mitinitiiert, bei dem neben Levit unter anderem die Holocaust-Überlebende Margot Friedländer oder die Rockband Die Toten Hosen aufgetreten waren. Schauspieldirektor Maik Priebe griff laut TOG die Initiative auf und holt Levit nach MV.

Neben Musik soll es auch Literatur geben. Außer Levit werden demnach Schauspielerin Nina Gummich, Brecht-Enkelin Johanna Schall, Mitglieder des Schauspielensembles, des Musiktheaters und der Neubrandenburger Philharmonie sowie weitere Gäste das Programm gestalten. Der Erlös der Eintrittsgelder werde gespendet an das Netzwerk für Demokratie und Courage Mecklenburg-Vorpommern.

