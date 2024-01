Rostock (dpa/mv). Der Rostocker Zoo wird aufgrund des enorm windigen Wetters erst gegen Mittag wieder seine Türen für die Besucher öffnen. „Aufgrund der anhaltenden Sturmböen bleibt der Zoo Rostock aus Sicherheitsgründen noch bis mittags geschlossen“, teilte der Zoo am Donnerstag in Rostock mit. Dem Deutschen Wetterdienst zufolge sollten am Vormittag Sturmböen mit bis zu 85 Stundenkilometern durch den Norden und Osten Mecklenburg-Vorpommerns sausen. Erst im Verlauf des Nachmittags sollte der Wind wieder deutlich abnehmen.

© dpa-infocom, dpa:240125-99-744665/3 (dpa)