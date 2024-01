Lübesse (dpa/lmv). Unbekannte Täter haben in den vergangenen Tagen Kupferkabel aus drei Solarparks in Lübesse (Landkreis Ludwigslust-Parchim) im Wert von mindestens 90.000 Euro gestohlen. Nach bisherigen Erkenntnissen haben sich die Täter in der Nacht zu Dienstag und zu Mittwoch gewaltsam Zutritt zum Unternehmensgelände verschafft und anschließend die Kabel von den Solarmodulen demontiert, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

In einem der drei Solarparks könnte der Diebstahl auch schon maximal vier Wochen zurückliegen. Mitarbeiter der betroffenen Firmen hätten die Taten allerdings am Dienstag und Mittwoch gemeldet. Die Einschätzung zur Schadenshöhe in diesem dritten Fall steht noch abschließend aus, so dass sich der Gesamtschaden voraussichtlich auf mehr als 90.000 Euro beläuft. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall.

© dpa-infocom, dpa:240125-99-744299/3 (dpa)