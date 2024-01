Rostock (dpa/mv). In ganz MV wollen Bauern Ende der Woche wieder demonstrieren. Besonders in der größten Stadt des Landes dürfte das für Verkehrsbehinderungen sorgen.

Erneute Bauernproteste dürften Ende der Woche vor allem in und um Rostock für Verkehrsbehinderungen sorgen. Am Freitag ist eine Sternfahrt auf die Hansestadt geplant, wie der Landesbauernverband am Mittwoch mitteilte. Von Bützow, Sanitz und Teterow aus sollen sich die Traktoren demnach ab 7.00 Uhr in Bewegung setzen. Die Organisatoren erwarten mehr als 500 Traktoren. Nach einem Korso durch die Stadt wollen die Teilnehmer an die Ausgangsorte zurückfahren.

Weitere Aktionen seien in den Landkreisen Ludwigslust-Parchim, Mecklenburgische Seenplatte und in Vorpommern geplant. In Sülzdorf (Ludwigslust-Parchim) werden am frühen Nachmittag mehrere hundert Landwirte zu einer Kundgebung erwartet. An der Bundesstraße 104 in Kleeth (Mecklenburgische Seenplatte) soll es am Nachmittag ein Mahnfeuer geben. Die Organisatoren rechnen mit rund 250 Teilnehmern. Der Bauernverband Ostvorpommern will am Nachmittag auf voraussichtlich 13 Autobahnbrücken der A20 Flagge zeigen.

Die Bauern hätten in den vergangenen Wochen mit ihren Protesten einiges erreicht, aber die Kürzung von Agrardieselsubventionen stehe immer noch im Raum, begründete eine Sprecherin des Landesbauernverbands die erneuten Aktionen.

