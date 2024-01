Schwerin (dpa/mv). Kleinkinder im Alter bis zu vier Jahren sind derzeit in Mecklenburg-Vorpommern besonders häufig von Erkältungskrankheiten betroffen. In der Altersgruppe sei in dieser Erkältungssaison in der 3. Kalenderwoche der bisherige Höchstwert bei akuten Atemwegserkrankungen (ARE) erreicht worden, teilte das Gesundheitsministerium am Mittwoch mit Blick auf den ARE-Wochenbericht des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (LAGuS) mit.

Von den teilnehmenden Kindertageseinrichtungen wurde gemeldet, dass etwa 6,3 Prozent der betreuten Kinder aufgrund von Erkältungssymptomen wie Husten, Schnupfen, Halsschmerzen und Fieber nicht in der Einrichtung waren. Das sei eine deutliche Steigerung um zwei Prozentpunkte zur 2. Kalenderwoche (4,3 Prozent).

„Auffällig dabei ist der von unseren Expertinnen und Experten vorhergesagte Anstieg der Infektionen mit Influenza A-Viren in den letzten Wochen“, betonte Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD). Diese seien mit rund 21,5 Prozent bezogen auf alle Altersgruppen mittlerweile die am häufigsten nachgewiesenen Erreger, gefolgt von RSV und Rhinoviren. Zusammen machten diese drei Erreger einen Anteil von fast 38 Prozent aus.

