Wismar (dpa/mv). Eine Gruppe von vier jungen Männern soll in Wismar einen 40-Jährigen bedroht und geschlagen haben. Der Mann sei bei der Auseinandersetzung am Dienstagabend verletzt und mit Schmerzen in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Einer der Verdächtigen soll ersten Erkenntnissen zufolge eine Softairpistole in der Hand gehalten haben. Der Auseinandersetzung soll ein Streit vorangegangen sein.

Die Beamten konnten nach eigenen Angaben drei der vier Männer stellen. Sie seien betrunken gewesen. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung, der Bedrohung und des Verstoßes gegen das Waffengesetz.

